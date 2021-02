Raggi: “Iniziati i lavori di riqualificazione di Viale Palmiro Togliatti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione di viale Palmiro Togliatti, una strada nella periferia est di Roma molto utilizzata dai cittadini per spostarsi in città. È un intervento atteso da molti anni.

I lavori sono in corso nella parte tra via Prenestina e il quartiere di Cinecittà, sia sulle corsie preferenziali, riservate ai mezzi pubblici, che su quelle destinate ad auto e scooter.

Lavori spediti

Una volta finiti i cantieri per sistemare reti, condutture dell’acqua o impianti per la fibra di internet, si rifà la strada secondo quanto prevede il Regolamento Scavi. Nelle foto vi mostro il tratto di strada realizzato tra via Filomuso Guelfi e via Carlo Fadda. I lavori procedono spediti: il prossimo mese andranno avanti anche nel tratto tra l’Autostrada A24 e via Tiburtina.