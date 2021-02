Frosinone, nuovi criteri per l’assistenza domiciliare

La giunta Ottaviani, in merito all’accesso alle prestazioni e agli interventi di assistenza domiciliare nell’ambito del settore welfare, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha fissato le tariffe per la compartecipazione da parte del Comune ai costi degli utenti, per l’annualità 2021, sulla scorta di alcuni parametri determinati dai redditi effettivamente percepiti.

È stabilito, infatti, che ai fini della determinazione della compartecipazione degli utenti al Servizio di Assistenza Domiciliare, oltre all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente vengano presi in considerazione anche i redditi non sottoposti a tassazione IRPEF e ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito. Per la determinazione della quota di compartecipazione economica dell’assistito al pagamento della retta di ricovero in RSA, è necessario fare riferimento all’ISEE sociosanitario – residenze, che annovera tra i parametri di calcolo una quota denominata aggiuntiva, basata sulla situazione economico-reddituale di ogni figlio del beneficiario non appartenente al nucleo.

Differenziare la condizione economica

Tale previsione, infatti, consente di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli in grado di aiutarlo, da quella di chi non ha alcun ausilio.

Le tariffe orarie sono suddivise tenendo conto della somma tra I.S.E.E e i redditi a qualsiasi titolo percepiti rapportati ai coefficienti relativi ai parametri correttivi.

Con Isee e redditi sino a € 4.960,00, la tariffa oraria per l’assistenza domiciliare è di € 0,52; da € 4.960,01 a € 5.100,00 €, tariffa di 0,63 euro; da € 5.100,01 a € 6.415,00, tariffa di € 1,25. Da € 6.415,01 a € 7.075,00, la tariffa è di € 1,86; da € 7.075,01 a € 8.060,00, sarà uguale a € 2,49; da € 8.060,01 a € 9.045,00, tariffa di € 3,11; da € 9.045,01 a € 10.050,00, tariffa di € 3,72; da € 10.050,01 a € 11.020,00, tariffa di € 4,35. Da € 11.020,01 a € 12.010,00, la tariffa sarà di € 4,97, mentre da € 12.010,01 a € 13.000,00, la tariffa sarà € 6,21.