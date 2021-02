Raggi: “Oggi abbiamo aperto al pubblico i nuovi Giardini di Via Sannio”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo aperto al pubblico i nuovi Giardini di via Sannio, un grande spazio completamente rinnovato e riqualificato a due passi dalla Basilica di San Giovanni.

Per otto anni quest’area era rimasta chiusa proprio per consentire i lavori della metro C e oggi torna a disposizione di cittadini e residenti: un nuovo luogo di ritrovo per tutti, ricco di verde e di storia.