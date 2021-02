Raggi: “Sui Piani di zona la nostra Amministrazione sta agendo seguendo due direttrici”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sui Piani di zona la nostra Amministrazione sta agendo seguendo due direttrici. Da una parte lavoriamo per completare le opere pubbliche di cui molti Piani di zona sono rimasti sprovvisti. Dall’altra, invece, grazie anche al lavoro svolto dalla Commissione Capitolina di indagine amministrativa su Piani di zona, interveniamo su problematiche e criticità che gli stessi cittadini ci segnalano.

Adesso è arrivata l’ennesima conferma che il modo in cui stiamo lavorando su questo tema è quello giusto. Prima il Tar e ora il Consiglio di Stato, infatti, hanno confermato il buon operato della nostra Amministrazione, respingendo il ricorso della Cooperativa edilizia Rinascita del Tranviere in merito al calcolo del prezzo massimo di cessione nel piano di zona Borghesiana-Pantano.

Quello che abbiamo fatto è stato verificare e controllare che le regole della Convenzione sui piani di zona fossero rispettate. Perché lo abbiamo fatto? Perché da alcuni accertamenti, per esempio, risultava che il prezzo massimo di cessione era stato superato.

Sui Piani di zona il nostro lavoro continua con grande impegno. L’obiettivo è ristabilire i diritti di tutte quelle famiglie che ci abitano.