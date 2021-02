Raggi: “Non abbassiamo la guardia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono i controlli della Polizia Locale in tutta la città. Durante questo weekend sono state oltre 500 le persone ed i veicoli sottoposti ad accertamenti, con particolare attenzione agli spostamenti dopo le 22.00.

Come di consueto gli agenti hanno eseguito controlli specifici di verifica del rispetto delle norme a tutela della salute pubblica, attenzionando sopratutto le strade di interesse commerciale e i luoghi della movida, tra cui il Rione Monti, Pigneto, Centro Storico, Trastevere, piazza Bologna e Ponte Milvio. Sono state 40 le persone sanzionate per aver violato le disposizioni anti contagio, violazioni che hanno portato anche alla chiusura temporanea di piazza dell’Immacolata e alcune aree di piazza Bologna, a causa del gran numero di persone e della conseguente impossibilità di attuare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.