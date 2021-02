Raggi: “L’Ara Pacis brilla di luce nuova”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Da ieri sera, il Monumento e gli spazi architettonici del Museo sono impreziositi da punti luce e lampade LED di nuova generazione: un’illuminazione graduale, che diviene via via più intensa, e un’atmosfera soffusa che immerge letteralmente i visitatori in scenari diversi, da sogno.

E’ possibile programmare ambientazioni estive o invernali, sfumature lunari o diurne, con sottolineature luminose che esaltano le linee dell’altare e, poco a poco, si posano su tutto il resto. Un “bagno di luce” visibile anche all’esterno del Museo grazie alla vetrata che costeggia il Lungotevere in Augusta, e che “svela” l’Ara ad automobilisti e passanti.

Questo continuum artistico tra spazi interni ed esterni è un regalo che abbiamo fatto a Roma grazie al contributo della Maison Bvlgari, che ancora una volta mostra la sua generosità verso la Capitale, e con la direzione artistica dell’architetto Richard Meier, ideatore e progettista del complesso museale.

Luce come punto di ripartenza, come nuova visione, come speranza, per ricominciare tutti insieme anche dalla bellezza.