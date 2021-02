Raggi: “La cultura accessibile sempre e per tutti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La cultura accessibile sempre e per tutti: è questo l’obiettivo del progetto e-LOV, la prima biblioteca “virtuale” per scaricare gratuitamente libri, audiolibri e brani musicali.

Sono stata nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel Municipio VI, dove ho potuto vedere il prototipo di questo progetto: una serie di cartelloni che raffigurano le copertine dei libri. Basta avvicinarsi e inquadrare con il proprio smartphone o tablet il Qr Code e il libro sarà scaricabile e disponibile per la lettura sul proprio dispositivo.

Siamo già al lavoro per replicare l’iniziativa in altri luoghi della città: nei mercati rionali, nelle fermate della metropolitana, negli uffici pubblici, nelle biblioteche, nelle scuole.