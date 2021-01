Raggi: “Siamo tutti testimoni dei testimoni. Dobbiamo esserlo, per non dimenticare”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Una mostra coraggiosa, che ho avuto l’opportunità di visitare oggi in occasione del Giorno della Memoria. Un’esposizione di straordinaria importanza perché rappresenta uno strumento in più per poter ricordare le storie, gli oggetti quotidiani, le vite di chi fu vittima dell’orrore della Shoah.

Siamo tutti testimoni dei testimoni. Dobbiamo esserlo, per non dimenticare.