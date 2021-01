Frosinone, al via le procedure di sponsorizzazione per le rotatorie

La giunta Ottaviani ha approvato l’avvio della procedura di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni per la progettazione, la realizzazione e la cura di rotatorie sul territorio comunale.

È intenzione dell’Ente, infatti, provvedere alla realizzazione e cura di tre rotatorie in Piazza De Matthaeis/ Via Tiburtina e Via Marco Tullio Cicerone. In programma, inoltre, le operazioni di arredamento e cura della rotatoria in via Selva dei Muli. A questo scopo, l’amministrazione, mediante il settore Ambiente e mobilità, coordinato da Massimiliano Tagliaferri, intende avvalersi di procedure di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni, che assicureranno la copertura delle somme necessarie per l’intervento (mediante la stipula di contratti di sponsorizzazioni), senza onere alcuno per le casse comunali.

Soggetti privati e associazioni

Con la delibera approvata è stata avviata, quindi, la procedura di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni per l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, all’allestimento e cura delle rotatorie in Piazza De Matthaeis/Via Tiburtina e Via M. Tullio Cicerone e per l’esecuzione dei lavori finalizzati all’allestimento e cura della rotatoria in Via Selva dei Muli.

Il Settore Ambiente e Mobilità è stato incaricato, quindi, dell’avvio della procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor, che avverrà attraverso avvisi pubblici nei quali saranno specificati criteri e modalità di selezione. L’amministrazione ha, infine, dato mandato al Dirigente, nella predisposizione del bando, di inserire a carico del privato l’obbligo di sostituire le essenze floreali colorate stagionali almeno 3-4 volte all’anno, nel contesto delle siepi sempreverdi ivi allocate e sempre con l’obbligo di manutenzione a carico dello sponsor privato.

Le operazioni previste sulle rotatorie, secondo il progetto espresso dall’amministrazione Ottaviani, hanno l’obiettivo non solo di dare un volto nuovo e rispettoso del decoro alle aree coinvolte, ma sono finalizzate anche a implementare la sicurezza di automobilisti e pedoni.