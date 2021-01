Raggi: “le nuove strisce pedonali luminose appena installate in Viale Isacco Newton”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ecco le nuove strisce pedonali luminose appena installate in viale Isacco Newton, nel quartiere Portuense. Sono attraversamenti con luci a led che stiamo realizzando agli incroci e in punti pericolosi per renderli più visibili di notte: uno strumento per aumentare la sicurezza dei pedoni.

Una tecnologia molto apprezzata dai romani, soprattutto nelle strade di quartiere dove non sono presenti semafori e c’è poca visibilità.

Abbiamo quasi completato i cantieri in altre zone periferiche di Roma: in via via degli Amodei, nell’area ovest della città; in via di Pietralata e via Casilina, nel quadrante est. Presto ci saranno nuove strisce pedonali luminose anche in queste strade.