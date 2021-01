Raggi: “Abbiamo salvato Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

In soli due anni è stato fatto fatto un piccolo miracolo: abbiamo salvato Atac, l’azienda di trasporto pubblico di Roma, e comprato 555 bus in soli due anni. Entro il 2021 saranno oltre 900 i mezzi completamente nuovi nelle strade di Roma. Li potete riconoscere dalla scritta “+BusXRoma” e sicuramente a molti di voi sarà capitato di prenderli.

Cambiate le regole del gioco

Al nostro arrivo abbiamo trovato autobus vecchi: alcuni con oltre 20 anni di età, altri dimenticati nei depositi. Abbiamo cambiato le regole del gioco e ricominciato a investire, senza fare sprechi. In concreto vuol dire anche realizzare più collegamenti per le nostre periferie. Un bel risultato per la nostra città.