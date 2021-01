Raggi: “Il “modello Roma” per la riduzione del debito del Comune verrà esteso a tutte le città italiane”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Il “modello Roma” per la riduzione del debito del Comune verrà esteso a tutte le città italiane. Ancora una volta la Capitale fa da capofila di un’innovazione che mira a mettere in ordine i conti pubblici e a liberare risorse per opere pubbliche e servizi ai cittadini.

È una bella notizia che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia firmato il DPCM che dà il via alla riduzione degli interessi sul debito degli Enti Locali e ringrazio la vice ministra dell’Economia Laura Castelli che si è impegnata a fondo per raggiungere questo risultato.