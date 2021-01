Raggi: “Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, rigenereremo il quartiere Selva Candida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dal collegamento di Via Casal del Marmo con Via Selva Candida, incrocio Via Cremolino alla ristrutturazione di Via di Selva Candida, da Via Forno Saraceno a Via della Riserva Grande, dalla rete dei servizi pubblici a quella di fognatura delle acque nere e delle acque bianche, dalle aree verdi alla ristrutturazione di via Casorezzo.

Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, rigenereremo quel quartiere!