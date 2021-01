Raggi: “A partire dallo scorso anno, le edicole possono rilasciare certificati anagrafici”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A partire dallo scorso anno, le edicole di Roma Capitale possono rilasciare certificati anagrafici e di stato civile.

Abbiamo introdotto questo servizio nuovissimo per agevolare i cittadini, non più costretti a fare lunghe file agli sportelli, e per sostenere le edicole, che rappresentano un settore da tempo in sofferenza.

Di fatto, abbiamo ampliato il ventaglio dei servizi offerti dai chioschi di giornali, rilanciandoli anche come punti di riferimento per i romani, che hanno apprezzato moltissimo quest’iniziativa.