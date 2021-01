Raggi: “Ho incontrato una rappresentanza degli studenti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina sono stata in tre istituti superiori a Primavalle e a Corviale, nella periferia ovest di Roma. Abbiamo consegnato un’altra parte dei 200 tablet che l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha voluto donare alla nostra città.

Sappiamo tutti che in questo periodo la didattica ha subito un grande cambiamento e che strumenti informatici di questo tipo si sono rivelati essenziali per permettere agli studenti di seguire le lezioni.