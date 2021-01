Raggi: “Un paese all’interno della città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono inoltre in aggiudicazione i lavori per oltre 3 milioni per rifare il sistema di smaltimento delle acque piovane e per ripristinare il manto stradale in sanpietrini di tutta via di Valle Aurelia. Siamo al lavoro anche per recuperare la Casa del Popolo, ristrutturarla e riconsegnarla al più presto ai cittadini della zona.

Una serie di interventi che stiamo portando a termine per dare nuova vita a questo luogo.