Raggi: “Presentata l’iniziativa Al Bioparco cominciamo bene!”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi presentiamo l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!”. Abbiamo deciso di festeggiare l’inizio del nuovo anno con un evento dedicato ai più piccoli: dal 4 al 10 gennaio 2021, nei giorni “arancioni”, i bambini fino a 10 anni potranno entrare gratis al Bioparco di Roma e visitare la struttura in totale sicurezza. Un regalo per la settimana dell’Epifania che abbiamo promosso insieme a Maurizio Costanzo per tutti i bimbi di Roma.