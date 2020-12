Raggi: “La Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona si anima di musica e colori”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

In una piazza completamente al buio, le due fontane ai lati sono illuminate di blu, mentre sulla fontana centrale, ogni venti minuti, dalle 17 alle 21, viene proiettato un gioco di musica e luci. Potrete ammirarlo in tutta sicurezza, rispettando le distanze e le norme anti-Covid, nei giorni ‘arancioni’ in cui è consentito.

Uno spettacolo a cura di Acea che contribuisce, insieme alle tante altre iniziative in giro per la città, a rendere questo Natale ugualmente magico, anche in questo momento particolare.