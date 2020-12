ATAC: spazi depositi riqualificati

Due anni fa veniva presentato alla città di Roma il progetto di rigenerazione urbana temporanea degli ex depositi ATAC, sviluppato e realizzato da Urban Value in collaborazione con ATAC e il Comune di Roma, con l’obiettivo di dare nuova vita a posti in disuso, ormai rinomati come Pratibus District e Ragusa Off.

Oltre 23.000 mq di depositi abbandonati, grazie al modello di Urban Value, sono ora diventati contenitori versatili e internazionali destinati a moltissimi scopi e usi differenti. Un modello innovativo di rigenerazione che ha permesso alle location di adattarsi costantemente alle esigenze del mercato e che ha visto la conferma del suo successo nel premio conferito pochi giorni fa agli ex depositi come miglior location d’Italia in occasione dei recenti Best Location Awards 2020.

“La recente grande vittoria è il risultato di una sfida vinta nel proporre un concept nuovo di spazi che non fosse solo una location per eventi o uno spazio polifunzionale ma un luogo multiobiettivo, capace di ospitare, anche contemporaneamente, moltissime attività con scopi differenti” dichiara Simone Mazzarelli, CEO di Urban Value. “Questo progetto di rigenerazione urbana temporanea conferma la sua inclusività offrendo ampie e variegate opportunità per le esigenze più eterogenee. Insieme ad ATAC e al Comune di Roma abbiamo donato nuovi spazi alla città, non solo per eventi, ma luoghi sempre in grado di rispondere con efficacia alle nuove esigenze dei cittadini”.

Atac

Anche in periodo di Covid gli ex depositi di ATAC gestiti da Urban Value hanno continuato a generare valore per la città adibendo gli spazi, che solitamente ospitavano iniziative aperte a grandi quantità di pubblico ora impossibili a causa delle normative in vigore, a progetti sociali e benefici, come la collaborazione con “Sosteniamoci”, iniziativa nata per aiutare le numerose famiglie in difficoltà che, a causa dell’emergenza Covid-19, non avevano più un lavoro.

Più di 200 giovani volontari hanno donato il proprio tempo per confezionare pacchi spesa occupandosi anche della distribuzione. Pratibus District è stata la sede dove i volontari hanno potuto comporre pacchi alimentari e regali di Natale da consegnare a case-famiglia e a nuclei familiari in difficoltà.

Gli spazi di ATAC hanno ospitato anche mercati di beni di prima necessità, supportando le attività dei coltivatori diretti, e importanti produzioni televisive che hanno trasformato Pratibus District nel set perfetto per le registrazioni di programmi tv nazionali e spot pubblicitari.

1.079.000 euro

In termini economici, fino ad oggi, l’operazione di rigenerazione urbana temporanea, a fronte di un investimento iniziale da parte di Urban Value di 1.079.000 euro, ha generato un indotto generale di oltre 14 milioni di euro per la città.

“Quando parliamo di rigenerazione urbana parliamo di interventi concreti per rendere più belli e vivibili i quartieri della città. Non sono progetti astratti ma trasformazioni che i cittadini possono vedere realizzate e toccare con mano. Un esempio sono Pratibus District e Ragusa Off, che hanno vinto il primo premio ai Best Location Award 2020, due immobili pubblici prima abbandonati e trascurati ma con grandi potenzialità che il lavoro di Urban Value e della nostra azienda di trasporto pubblico, hanno saputo recuperare e riqualificare completamente. Due spazi trasformati e rimessi a nuovo, luoghi vivi che ospitano cultura, manifestazioni, eventi, mostre d’arte, mercati. Vedere questo tipo di lavoro premiato ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: recuperare l’immenso patrimonio immobiliare esistente e rivitalizzare così interi quartieri” dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

L’accelerazione digitale conseguente al lungo periodo di lockdown, ha portato inoltre a un mutamento delle esigenze. Le location si devono declinare ora in un mondo che unisce fisico e digitale, eliminando le barriere e i limiti di forma e spazio e rendendo gli eventi finalmente accessibili anche a tutti coloro per cui non è possibile presenziarvi fisicamente. Gli spazi di ATAC, e tutte le location gestite da Urban Value, sono predisposti per set phigital o con greenscreen per le dirette streaming.

Inoltre, grazie al supporto di “LEMONN – Digital Events Experience”, la prima piattaforma proprietaria made in Italy per offrire continuità agli eventi in un ambiente digitale, le aziende hanno potuto realizzare eventi full digital in grado di conservare l’elemento della spettacolarità, il valore delle relazioni umane e tutte le opportunità di networking proprie degli eventi fisici.

“Questo riconoscimento conferma che la collaborazione fra pubblico e privato, se gestita con accortezza e intelligenza, genera pratiche virtuose. Pochi avrebbero scommesso sul successo della nostra iniziativa, quando abbiamo deciso di affidare a un imprenditore immobili dismessi per generare ricadute positive sul territorio. Invece è andato tutto benissimo. Ringrazio il nostro partner che ha fatto un ottimo lavoro, come conferma questo premio che colloca ATAC e Roma fra le eccellenze nazionali. Siamo lieti, al tempo stesso, di aver restituito alla città spazi che le erano stati negati per anni. Per un’azienda che fa servizio pubblico è un risultato ancora più rilevante” afferma Giovanni Mottura, Amministratore Unico di ATAC.