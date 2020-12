Gallicano nel Lazio: Magliocchetti nominato commissario circolo Pd

Manuel Magliocchetti, Segretario Organizzativo PD per la Provincia di Roma, è stato nominato Commissario del Circolo PD di Gallicano, una nomina che arriva in un momento molto delicato per il Paese come sottolinea anche Magliocchetti. “Per prima cosa vorrei ringraziare il Segretario Regionale, Bruno Astorre e quello Provinciale, Rocco Maugliani, per la fiducia che mi hanno concesso affidandomi un incarico così importante in un momento tanto delicato per tutti noi. Svolgerò il mio lavoro con umiltà, senso del dovere e sempre al servizio della comunità e dei cittadini che vorranno, insieme, impegnarsi e condividere questo percorso.

Soluzioni problemi

Sarò presente sul territorio per incontrare e ascoltare le istanze, i problemi e le proposte delle persone cercando e trovando insieme le soluzioni ai problemi. Inizierò già dalla prossima settimana convocando un tavolo di confronto che ponga le basi per creare le condizioni migliori affinché il Partito Democratico possa dare un contributo positivo e concreto all’ammistrazione cittadina. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché il concetto stesso di comunità deve sentirsi rafforzato proprio nei momenti più difficili, quando il singolo può trarre beneficio dalla vicinanza e dal supporto di tutti. ‘Insieme’ è il motto che voglio portare avanti e la base sulla quale costruire il lavoro che mi aspetta nei prossimi mesi”.