Raggi: “Abbiamo attivato un fondo di garanzia da 3 milioni di euro per progetti di microcredito”

Per questo abbiamo attivato un fondo di garanzia da 3 milioni di euro per sviluppare progetti di microcredito: è uno strumento per concedere piccoli finanziamenti a chi non ha la possibilità di richiederli alle banche, come negozianti in crisi, commercianti, giovani che vogliano avviare un attività.

In collaborazione con l’Ente nazionale per il microcredito, vogliamo contrastare il rischio che questi soggetti possano cedere all’usura o finire tra le braccia di organizzazioni criminali. A loro dico: non siete soli. Il microcredito, come dimostrano tante esperienze italiane e internazionali, rappresenta uno strumento formidabile a protezione delle realtà più piccole o in difficoltà.