Raggi: “I nostri figli devono poter giocare in luoghi belli, decorosi e, soprattutto, sicuri”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

I nostri figli devono poter giocare in luoghi belli, decorosi e, soprattutto, sicuri. Per questo la nostra Amministrazione ha investito quasi 4,5 milioni di euro per riqualificare le aree gioco che troviamo nei parchi e negli spazi verdi di Roma. Con l’ultimo appalto da 1 milione di euro stiamo aprendo nuovi cantieri in tutta la città.

Dopo i lavori realizzati negli ultimi mesi a Villa Borghese, nel Parco Nemorense, nel Parco Rabin e nei Giardini Carlo Felice, ora stiamo intervenendo in via Montenero Sabino in zona Settecamini, nella periferia est della città.

Questi fondi ci consentiranno di riparare giochi danneggiati, comprare strutture nuove e realizzare aree ludiche nei parchi in cui ancora non sono presenti.