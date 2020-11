Raggi: “Il nostro progetto #StradeNuove non si ferma e va avanti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nelle settimane scorse vi avevo parlato dei lavori di riqualificazione a viale dell’Oceano Pacifico, una delle arterie più utilizzate dai cittadini per spostarsi nel quartiere dell’Eur o per raggiungere il litorale, a sud di Roma.

Gli interventi proseguono a ritmo spedito e nelle prossime settimane saranno conclusi. Riportiamo sicurezza e decoro su oltre un chilometro di #StradaNuova tra Piazzale Venticinque marzo 1957 e viale dei Primati Sportivi, in entrambi i sensi di marcia. Sono in corso le operazioni di stesa dell’asfalto definitivo e l’installazione dei parapedonali davanti all’area dell’ex Velodromo.