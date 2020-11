Raggi: “Roma parteciperà a Expo Dubai 2020 per promuovere uno sviluppo urbano sano”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo anche velocizzare alcuni processi che erano già in atto, come quello della rigenerazione urbana: il settore dell’edilizia può essere rilanciato sulla base di nuovi criteri di condivisione delle risorse e di rispetto dell’ambiente. Possiamo recuperare zone degradate delle nostre città. In questo momento è necessario reinvestire, rigenerare e ripartire per rendere le città sempre più vivibili e innovative.

Grazie alla rigenerazione urbana, infatti, possiamo restituire ai cittadini luoghi abbandonati, non utilizzati o non più adeguati alle esigenze del territorio, valorizzando il patrimonio esistente. Sfide di questo tipo devono essere affrontate lavorando in sinergia con privati, imprenditori, università.