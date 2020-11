Industria Felix lancia una delle Fiere digitali più competitive d’Europa

Al via oggi, martedì 3 novembre, su industriafelix.it e atoka.io una delle più competitive fiere digitali d’Europa in relazione ai ricavi e alla redditività delle circa 600 imprese coinvolte, di cui 122 attive, organizzata dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved. Si tratta della prima edizione della Fiera digitale internazionale e sostenibile con Business Matching di Industria Felix, riservata esclusivamente alle imprese performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score e talvolta sostenibili, in possesso di bilanci/report di sostenibilità o Dichiarazioni non finanziare finanche volontarie e quindi del rating ESG.

122 aziende

Alla Fiera partecipano attivamente le 122 aziende che saranno premiate durante la prima edizione del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, in programma in versione digitale dal 16 al 18 novembre e sono state invitate in vetrina le 464 imprese premiate nel tour regionale che si è articolato in 8 tappe, di cui 5 in presenza e 3 in digitale.

Atoka+

Per tutta la durata della fiera, i partecipanti avranno accesso alla piattaforma Atoka+, il più potente motore di ricerca sulle aziende italiane. Atoka+ è un servizio di sales intelligence B2B di ultima generazione, che utilizza l’universo dei dati ufficiali (Cerved Group) relativi a tutte le aziende italiane (circa 6 milioni), in sinergia con i dati non ufficiali che vengono raccolti da fonti web, open data, social e news, grazie alle tecnologie proprietarie di SpazioDati, società del gruppo Cerved.