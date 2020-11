Raggi: “Anche durante questo week end sono stati effettuati controlli da parte della Polizia Locale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche durante questo week end sono stati effettuati controlli capillari e mirati in tutta la città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Assicurati oltre 2mila interventi non solo nelle località tipiche della movida ma anche nelle periferie: tutti i gruppi territoriali, assieme a quelli speciali di sicurezza urbana, sono stati impegnati nelle verifiche sul territorio. Una vigilanza specifica è stata svolta nella notte appena trascorsa per possibili assembramenti e comportamenti poco responsabili in occasione della festa popolare di Halloween.

Nel corso delle attività di controllo, gli agenti sono intervenuti in un albergo, in pieno Centro Storico, dove erano in corso i festeggiamenti di Halloween. Tutto regolare in apparenza, con pernottamento comprensivo di cena per i clienti. Ma all’interno sono state rilevate diverse violazioni delle disposizioni per il contenimento del contagio: dal mancato distanziamento tra i tavoli alla presenza di numero eccessivo di persone allo stesso tavolo, per un totale di circa 80 presenti. Oltre alle sanzioni previste, è scattata la diffida per il titolare.

Ulteriori illeciti, circa una ventina, sono stati rilevati presso alcuni locali pubblici e mini market a causa della presenza di affollamenti all’interno degli esercizi o nelle adiacenze. In particolare, nel Rione Monti, diversi gli interventi delle pattuglie per segnalazioni di calca fuori da alcuni locali di somministrazione.

Voglio ringraziare tutto il corpo della Polizia Locale che sta producendo un lavoro decisivo e tutti i cittadini che stanno mostrando una forte assunzione di responsabilità.