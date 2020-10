La Sindaca Raggi sul lavoro di riqualificazione delle condotte fognarie in Via di Torrevecchia

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Nei giorni scorsi è partito un importante lavoro di riqualificazione e potenziamento delle condotte fognarie in via di Torrevecchia, nel quadrante nord ovest di Roma, nel tratto tra via dei Cristofori e via Pietro Adami, realizzato da Acea Ato2.

Si tratta di un intervento molto importante per il quartiere al quale seguirà nelle prossime settimane la manutenzione straordinaria di via di Torrevecchia nel tratto tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Villanova.