Réva Resort, un borgo di eccellenze

Nei prossimi tre anni, Réva ha in progetto di ampliare la sua struttura ricettiva per offrire un’esperienza di soggiorno unica e di livello ancora più alto tra i suoi vigneti di Monforte d’Alba

Un luogo dove tutta la bellezza e l’autenticità delle Langhe si esprimono al meglio

Il progetto di sviluppo della struttura, curato dallo studio di architettura e di design Jean-Michel Wilmotte & Associés e fortemente voluto da Miroslav Lekes, proprietario di Réva, vede come cardini principali l’ampliamento della capacità d’accoglienza e la riabilitazione delle cantine, il cui edificio sarà dedicato al nuovo #ristorante in collaborazione con lo chef pluristellato Yannick Alléno.

Come sostiene Daniele Scaglia, direttore di Réva #resort

«Senza andare ad intaccare l’essenza di Réva e della sua offerta, da sempre vicina al territorio, vogliamo fare sempre meglio sia a livello di servizi, sia dal lato strutturale. Questi lavori ci permetteranno di fare un grande passo in avanti su entrambi i fronti, senza tralasciare quello gastronomico. Già non vediamo l’ora che i lavori siano completati.»

In programma, oltre alla creazione di un nuovo #ristorante gastronomico (con 54 coperti tra sala e terrazza, per un totale di 162 m2, con cucina e zona di preparazione a vista), c’è uno spazio multifunzionale adibito a meeting ed eventi privati. Inoltre, si prevede la realizzazione di una nuova piscina esterna a corridoio lunga 25 m, con solarium di ampia metratura per accomodare un maggior numero di ospiti. É poi in progetto la costruzione di un edificio su due piani che ospiterà dieci nuove camere e suite, alcune con terrazza e altre con giardino. solarium privato e accesso diretto alla piscina. Contemporaneamente, avverrà la creazione di una nuova reception e la trasformazione dell’attuale #ristorante in bistrot. L’arredamento interno è ispirato a materiali naturali e nuances minerali, tanto nel #ristorante come nelle camere, così da fondersi perfettamente con l’ambiente circostante.

L’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2021

Il termine auspicato per la prima fase della ricostruzione è per la fine del 2022.

Assieme ai già presenti golf, spa e area benessere, e di pari passo con lo sviluppo dell’omonima azienda vitivinicola, Réva #resort continua dunque il suo percorso di sviluppo per raggiungere i suoi obiettivi in termini di servizi, puntando a diventare un vero e proprio borgo di eccellenze sul territorio.