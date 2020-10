Raggi: “Questo weekend sono stati portati avanti i controlli mirati nelle zone della movida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questo weekend sono stati portati avanti i controlli mirati nelle zone della movida, ma anche nei vari quartieri della città per far rispettare le disposizioni anti-Covid.

Tredici locali sono stati sanzionati e diffidati: se non si atterranno alle prescrizioni per il contenimento del contagio, dovranno chiudere. Tra le principali violazioni riscontrate ci sono il mancato distanziamento tra i tavoli, assembramenti e dipendenti senza mascherine.

Un locale a Trastevere, già diffidato nelle settimane scorse, ha continuato l’attività non osservando le misure anti-Covid e, dopo la puntuale verifica degli agenti, è stato chiuso.