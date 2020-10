Smentita e scuse per l’articolo alla Marchesini Group SPA sui finanziamenti a Azione

In merito alla notizie che è comparsa sul nostro sito il 29 settembre, vogliamo prima di tutto dare la smentita della stessa in merito al finanziamento da parte della Marchesini Group SPA e del Cav. Maurizio Marchesini ad Azione e soprattutto sui dubbi espressi dal Codacons stesso riguardo la provenienza dei finanziamenti. Inoltre ci scusiamo con l’azienda in questione e con il Cavaliere del Lavoro Maurizio Marchesini.

Vorremmo sottolineare che la notizia è un riceviamo e pubblichiamo di una nota rilasciata dal sito del Codacons e da noi ripresa. (Come si può verificare al seguente link).

Inoltre, sin dalla nostra nascita la politica del nostro quotidiano è rivolta alla tutela delle persone e dei fatti realmente accaduti, quindi invitiamo la Marchesini Group SPA ad inviarci un comunicato stampa o il materiale che credono opportuno e che sarà immediatamente pubblicato.

Dal punto di vista tecnico abbiamo già provveduto a deindicizzare la notizia dalla ricerca di Google e che quindi non sarà più visibile.

Il Direttore