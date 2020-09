Raggi: “+Ricicli +Viaggi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Rilanciamo così una bella iniziativa per la città insieme ad Atac e Coripet, dando nuovamente a tutti la possibilità di far bene all’ambiente con il riciclo delle bottiglie in Pet in cambio di biglietti di metro, tram e bus.

Siamo stati i primi in Italia a lanciare questa campagna, nel luglio 2019, che in soli otto mesi ci ha permesso di riciclare 3,2 milioni di bottiglie. Ora, dopo aver fatto tutte le verifiche necessarie per il rispetto delle norme anti-Covid, abbiamo deciso di riattivare il servizio.

Ciascun utente potrà conferire fino a 30 bottiglie al giorno nei compattatori installati nelle stazioni, un limite che avevamo già stabilito in precedenza per evitare file in attesa del proprio turno. Davanti ogni macchinetta troverete inoltre un’apposita segnaletica a terra per garantire il corretto distanziamento.

Ricordo che per ogni bottiglia in Pet si ottiene un credito di 5 centesimi nel borsellino virtuale delle App MyCicero, TabNet Tabaccaio in Rete o TicketAppy, partner del progetto, da utilizzare per l’acquisto dei titoli di viaggio.

Tutte le bottiglie raccolte torneranno a essere nuove bottiglie. Un bel modo per favorire l’economia circolare, promuovendo allo stesso tempo l’uso dei mezzi pubblici.