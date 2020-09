Raggi: “Un saluto a Roxana del Roxy Bar”

Così la prima cittadina sulla sua pagina Facebook:

Oggi sono tornata al Roxy Bar, nel quartiere della Romanina, periferia est della città, per un breve saluto a Roxana. Lei, lo ricorderete, è la coraggiosa titolare del bar che ha denunciato tre uomini dei clan Casamonica e Di Silvio dopo una violenta aggressione nel suo locale: questi criminali pretendevano di essere serviti per primi e non hanno esitato neppure a picchiare una donna disabile che si era ribellata alla loro prepotenza.

Recentemente gli autori di questo raid vergognoso sono stati condannati con sentenza definitiva e io ho voluto incontrare Roxana per ringraziarla nuovamente. Il suo è stato un segnale importante, per tutti noi. Il gesto di questa giovane donna ha mandato un messaggio ai clan criminali, a chi ritiene di essere il padrone in alcune zone di Roma. Alle Istituzioni, all’imprenditoria sana e alla società civile Roxana ha invece ricordato l’importanza di fare sistema, di lavorare insieme.

Se i cittadini sentono la presenza delle Istituzioni vincono la paura, tornano denunciare i soprusi, si riappropriano dei loro spazi. È quello che sta accadendo in tante zone di Roma e noi saremo sempre accanto a chi, come Roxana, si ribella alla alla criminalità organizzata. Andiamo avanti, uniti, #ATestaAlta.