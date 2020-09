Raggi: “Benvenuti ai nuovi autisti di Atac”

Così la sindaca sulla sua pagina Facebook:

Benvenuti ai nuovi autisti di Atac. Quelli che vedete in foto sono 28 dei neoassunti che da pochi giorni sono entrati a far parte della nostra azienda di trasporto pubblico. Anche loro, insieme ad oltre 60 dipendenti già operativi da fine agosto, guideranno i nuovi bus che abbiamo acquistato per la città.