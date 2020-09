Raggi: “Aumentiamo la flotta bus al servizio delle periferie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo presentato a Prima Porta, nel XV Municipio, 30 dei nuovi mezzi arrivati nel deposito di Grottarossa per migliorare e potenziare i collegamenti nella periferia nord della città. Serviranno in particolare le zone di Prima Porta, Fidene, Saxa Rubra, via Flaminia e via Cassia.

Al deposito di Grottarossa saranno destinati 100 nuovi bus, parte della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Grazie a queste vetture miglioreremo in modo visibile e concreto il servizio di trasporto pubblico in un’ampia area della città.