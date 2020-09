Raggi: “Il Servizio Giardini di Roma Capitale continua a crescere”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Dopo anni di immobilismo, la nostra amministrazione ha imposto nuove assunzioni con procedure trasparenti, attingendo direttamente dai centri per l’impiego. Con l’assunzione di 141 giardinieri riusciamo ad aumentare del 45% il personale: uno step fondamentale per riuscire a gestire l’immenso patrimonio verde della nostra città.

Non è stato un lavoro semplice se pensate che, al momento del nostro insediamento, nel 2016, abbiamo trovato una situazione disastrosa con un organico assolutamente insufficiente. Per darvi un’idea concreta: avevamo circa un giardiniere ogni 15 ettari di verde pubblico. Una carenza a cui abbiamo risposto concretamente tornando a investire sul lavoro e ad assumere.

In bocca al lupo ai candidati, speriamo di vedervi presto al fianco dei nostri giardinieri!