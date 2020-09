Raggi: “Aumentiamo la flotta bus al servizio delle periferie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo presentato a Prima Porta, nel XV Municipio, 30 dei nuovi mezzi arrivati nel deposito di Grottarossa per migliorare e potenziare i collegamenti nella periferia nord della città. Serviranno in particolare le zone di Prima Porta, Fidene, Saxa Rubra, via Flaminia e via Cassia.

Al deposito di Grottarossa saranno destinati 100 nuovi bus, parte della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Grazie a queste vetture miglioreremo in modo visibile e concreto il servizio di trasporto pubblico in un’ampia area della città.

Abbiamo fatto investimenti importanti sul rinnovo del parco mezzi di Atac: abbiamo appena ordinato altri 82 nuovi bus che si aggiungeranno ad altri 100 veicoli ibridi acquistati direttamente dall’azienda. Altri 400 li abbiamo messi su strada dal nostro arrivo in Campidoglio.

Li utilizziamo soprattutto nelle periferie, perché è lì che la città ha più bisogno di collegamenti rapidi e agevoli, per raggiungere il centro o per spostarsi tra un quartiere e l’altro.