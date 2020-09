Raggi: “Controlli della Polizia Locale nelle aree della movida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ancora un fine settimana di controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree della movida. Nel weekend sono oltre 1.500 le violazioni riscontrate in diverse zone come il Centro Storico, Trastevere, piazza Bologna, San Lorenzo e Ponte Milvio. Il lavoro dei vigili è come sempre stato incentrato per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute: in totale 13 persone sono state sanzionate perché non utilizzavano i dispositivi di protezione. A Campo de’ Fiori tre ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono stati denunciati dalla Polizia Locale.

I tre, durante le procedure di identificazione per il mancato uso delle mascherine, hanno tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di darsi alla fuga.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale circa 500 persone sono state sanzionate perché sorpresi alla guida oltre i limiti consentiti: più di 900 multe sono state fatte per sosta irregolare e selvaggia.

Gli agenti hanno inoltre eseguito verifiche relative a fenomeni legati all’abusivismo commerciale e al consumo di alcolici, con più di 20 contestazioni legate a irregolarità amministrative riscontrate all’interno di esercizi pubblici e alla vendita e il consumo di alcolici fuori dall’orario consentito. È stato infine sanzionato per oltre 5mila euro il gestore di un locale per inosservanza della normativa sulla sicurezza alimentare.

Voglio ringraziare il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per la nostra città.