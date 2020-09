Raggi: “Restituiamo ai cittadini e ai residenti un’altra infrastruttura più sicura e fruibile”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nella Tangenziale Est sono stati completati nei giorni scorsi i lavori nel tratto tra il Viadotto di Corso Francia e l’ingresso della Galleria Giovanni XXIII. Un altro importante intervento che abbiamo realizzato nel quadrante nord di Roma. Il Dipartimento Lavori Pubblici non ha effettuato solo un restyling del manto stradale, ma è intervenuto sulla rete idraulica e le caditoie, in vista della stagione delle piogge, sui marciapiedi e ha previsto la sostituzione dei guardrail danneggiati.

I lavori, per arrecare meno disagi ai cittadini, sono stati eseguiti di notte. È stata completata anche, in collaborazione con Ama, la rimozione della vegetazione infestante e la bonifica del verde ai lati della carreggiata.

Dopo la riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII, completata in tempi record, e gli interventi di manutenzione straordinaria al Viadotto di Corso Francia, tuttora in corso, restituiamo ai cittadini e ai residenti un’altra infrastruttura più sicura e fruibile.