Frosinone, Ottaviani sulla scuola: “Senza banchi non si comincia”

“Allo stato attuale, non abbiamo ancora la certezza che il Ministero e la Protezione civile nazionale riescano a consegnare i banchi monoposto entro il prossimo fine settimana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – e, a questo punto, non è possibile continuare a lasciare nell’incertezza le famiglie, gli insegnanti e gli stessi alunni, sul da farsi.

Le linee guida

Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico prevedono che, in caso di mancata fornitura, nei tempi preventivati, dei banchi monoposto, si possano utilizzare ancora i vecchi, con le mascherine per tutta la durata delle cinque ore di lezione, ma costringere gli alunni delle elementari e delle medie inferiori ad una scarsa ossigenazione, peraltro, con temperature ancora estive, attorno ai 30 gradi, è assolutamente sconsigliabile, sotto il profilo del corretto equilibrio psico-fisico. Attenderemo, pertanto, fino a giovedì l’eventuale fornitura dei banchi da parte delle autorità centrali, dopo di che disporremo, in caso contrario, il rinvio dell’apertura per evidenti motivi di tutela della salute e di carattere igienico-sanitario”.