Latina, Videosorveglianza: al via i lavori di ristrutturazione della rete cittadina

La Vice Sindaco Briganti: «Passo importante per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini»

Partiranno la settimana prossima i lavori per la ristrutturazione della rete infrastrutturale del sistema di videosorveglianza della città, passo fondamentale sia per l’efficientamento degli impianti esistenti che per ulteriori ampliamenti.

Gli impianti realizzati insisteranno su beni nella disponibilità del Comune, in particolare la Torre Comunale e altre strutture presenti in Via Gran Sasso d’Italia e Via Aspromonte, oltre a una postazione nei pressi del Comando della Polizia Locale al cui interno è già attiva la sala di controllo.

Tutte le telecamere attualmente insistenti sul territorio comunale verranno ripristinate nella loro funzionalità, saranno visibili nella sala di controllo comunale utilizzando una frequenza che garantirà una migliore risoluzione delle immagini e remotizzate, cioè trasferite, presso le sale operative della Questura e dei Carabinieri.

La rete verrà inoltre potenziata, estendendosi ad alcuni borghi (Faiti, Sabotino, Podgora e Grappa) e installando nuove postazioni presso la stazione delle autolinee e quella ferroviaria di Latina Scalo.

Il termine dei lavori, appaltati per un totale di circa 130mila euro alla società I.T.S. SRL, è previsto entro la fine del 2020. L’importo comprende anche la manutenzione per 24 mesi dalla consegna.