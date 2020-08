Raggi: “Pugno duro nei confronti di chi vive nell’illegalità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Pugno duro nei confronti di chi vive nell’illegalità, assistenza per chi ha realmente bisogno di aiuto come i bambini.

Questa mattina sono partite le operazioni di sgombero del campo rom in via del Foro Italico. Stiamo parlando di un insediamento abusivo con baracche fatiscenti, bombole del gas pericolose, allacci illegali e privi di protezione. Per non parlare dei rifiuti e della spazzatura che formavano un’enorme discarica nella riserva naturale dell’Aniene. Vogliamo mettere la parola fine a queste realtà inaccettabili per una città civile.