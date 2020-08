Raggi: “Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Una fermata dell’arte nel cuore della metro di Roma. Anche quest’anno la stazione metro Cavour, nel quartiere Monti, si conferma vetrina per le opere di giovani artisti grazie al progetto “Art Stop Monti”, giunto alla sua terza edizione.

In questi giorni sono in esposizione presso la fermata le opere dell’artista visivo Andreco, in particolare il suo murale sulla terrazza della stazione dedicato al rapporto tra i cittadini e il Tevere.