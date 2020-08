Raggi: “Prosegue il nostro impegno per garantire il decoro in diverse aree della città”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Prosegue il nostro impegno per garantire il decoro in diverse aree della città. Un lavoro quotidiano, pensato per garantire la sicurezza di chi ogni giorno vive, lavora o visita le bellezze di Roma.

Interventi anche in piazza dell’Arco di Giano e in quella di San Giorgio al Velabro, nelle quali sono state rimesse a posto le panchine e sostituiti i dissuasori in ghisa. In via di Ponte Rotto, in fine, abbiamo sistemato le parti rovinate del marciapiede.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questi risultati: sono loro che, ogni giorno, contribuiscono al bene della nostra città.