Raggi: “È stato pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

È stato pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti. Poniamo un nuovo tassello nel percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione capitolina, programmando il futuro per rafforzare i servizi ai cittadini.