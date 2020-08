Frosinone, Scuola Pietrobono: solai impermeabilizzati

La giunta Ottaviani ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di efficientamento energetico della scuola media “Pietrobono”, in via Puccini, che garantirà, tra l’altro, anche la completa impermeabilizzazione dei solai.

L’istituto è risultato infatti destinatario di un finanziamento per la messa in sicurezza, con abbattimento barriere architettoniche e intervento sulla copertura.

L’amministrazione, mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Fabio Tagliaferri, ha dato quindi indirizzo di effettuare l’efficientamento della performance termica di solai e copertura esistenti, sovrastanti le aule, mediante lavori tendenti a minimizzare la dispersione termica.

Riqualificazione edilizia

Il progetto predisposto dagli uffici comunali, prevede un costo – comprensivo di importo dei lavori, oneri per la sicurezza, diagnosi energetica ed altri oneri – pari a 130.000 euro.

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, dunque, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro tra manutenzioni ordinarie ed interventi di natura straordinaria, sia sotto il profilo della staticità che della sicurezza generale e della riqualificazione dei singoli plessi. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell’ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di socializzazione collettiva.

L’amministrazione, inoltre, sta attualmente lavorando – alla luce delle linee guida redatte dal Ministero in questa particolare fase dell’emergenza sanitaria – sugli accorgimenti e le misure necessarie per assicurare la tutela del diritto allo studio degli alunni e della salute di tutti, alunni, insegnanti, dirigenti e personale non docente, oltre che delle loro famiglie, relativamente alle attività previste nell’anno scolastico 2020/2021.