Roma, Bioparco: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto bimbi gratis

Promozione speciale estate al Bioparco di Roma: da venerdì a domenica prossimi i bambini da zero a 12 anni entreranno gratis. L’acquisto dei biglietti avviene solo on line. Nuove modalità di visita, norme da rispettare, prezzi e orari su www.bioparco.it .

Durante la visita, nell’area dei leoni asiatici si potranno scorgere Naisha e Aasha, le due piccole leonesse nate al Bioparco, che hanno appena compiuto quattro mesi. I due cuccioli giocano sotto lo sguardo vigile della mamma Sajani e del padre Ravi.

I leoni asiatici stanno scomparendo, ne sopravvivono in natura circa 500 esemplari presenti unicamente nella piccola riserva del Gir e nelle aree limitrofe, nell’India nord-occidentale. Il Bioparco dà la possibilità di adottare un leone asiatico per contribuire alla loro salvaguardia. Per donare: http://www.bioparco.it/adozioni/adotta-un-leone/