Raggi: “Abbiamo inaugurato la nuova spiaggia libera SPQR”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Quando a marzo abbiamo assistito all’inizio dei lavori di demolizione dei manufatti abusivi, avevamo detto che in estate la spiaggia sarebbe tornata alla collettività.

Ieri abbiamo inaugurato la nuova spiaggia libera SPQR, ex stabilimento Arca, sul litorale di Roma, a Ostia. Fino a qualche mese fa era un’area abbandonata e degradata, con chioschi e strutture irregolari. Guardatelo ora: è uno spazio riqualificato, sicuro e decoroso a disposizione di cittadini e turisti.

Abbiamo bonificato l’intera area e svolto i lavori di riqualificazione: abbiamo posizionato nuove passerelle, restaurato gli ombrai storici, ripristinato l’impianto idrico e installato fontanelle, docce e bagni. Inoltre, abbiamo realizzato percorsi pedonali e scivoli per rendere la spiaggia accessibile a tutti.

Questo spazio, che per anni è stato il simbolo del degrado, è stato completamente trasformato. Grazie al nostro lavoro, il litorale romano sta cambiando volto, sta rinascendo. Andiamo avanti così valorizzando il nostro territorio e ripristinando la legalità là dove, per troppo tempo, gli altri hanno fatto finta di non vedere cosa accadeva sotto i loro occhi. Noi continuiamo sulla strada tracciata, sempre #ATestaAlta, con impegno e determinazione