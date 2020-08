Raggi: “Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Siamo arrivati ormai a oltre 10mila richieste per gli abbonamenti Atac under 16. Un bel risultato ottenuto in poco più di tre settimane, a dimostrazione del grande interesse dei più giovani per le agevolazioni sul trasporto pubblico. Grazie a questa iniziativa, per la quale Roma Capitale ha stanziato oltre 2,4 milioni di euro, tantissime famiglie potranno risparmiare fino a 220 euro sull’abbonamento annuale per i minori di 16 anni.