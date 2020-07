Raggi: “Domenica 2 agosto si potrà accedere gratuitamente ai Musei Civici di Roma Capitale”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Per fare qualche esempio: dai Musei Capitolini ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, dalla Centrale Montemartini al Museo di Roma in Trastevere, passando per la Galleria d’Arte Moderna, l’opportunità è quella di ammirare le meraviglie custodite nei siti coinvolti e le esposizioni presenti.

Le visite si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle misure anti-Covid-19. Dopo la misurazione della temperatura corporea, si potrà accedere per turni d’ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea. Mascherine obbligatorie e mantenimento della distanza interpersonale per evitare il rischio contagio, eccezion fatta per le famiglie, che potranno effettuare il tour senza distanziamento.

Appuntamento quindi con le domeniche gratuite del circuito Musei in Comune, per una cultura gratuita e alla portata di tutti.