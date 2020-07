Raggi: “Questa mattina abbiamo trasferito e regolarizzato le ultime 26 bancarelle nel territorio di Ostia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina abbiamo trasferito e regolarizzato le ultime 26 bancarelle nel territorio di Ostia, nel Municipio X. È stato un grande lavoro di riordino, deciso per motivi di pubblica sicurezza e decoro insieme alla associazioni di categoria: le nuove destinazioni sono molto valide dal punto di vista commerciale e riequilibrano l’offerta di vendita in punti dove scarseggiano i negozi. Voglio farvi alcuni esempi di delocalizzazioni che abbiamo portato a termine. Una delle principali riguarda il banco di piazza dei Ravennati: abbiamo restituito decoro a una delle piazze più importante di Ostia, vicina al Pontile, spostandolo nel quartiere di recente costruzione in via Giorgio de Lullo dove sono sono confluite anche altre due bancarelle.

Altre due postazioni, una vicina al mercato Capo Passero e l’altra in via delle Ebridi, sono state sistemate nel mercato dell’Appagliatore, sul quale abbiamo investito 300mila euro per le manutenzioni: una struttura grande, funzionale e vicina allo skate park in costruzione, che attrarrà sempre più cittadini e turisti.

Molte delle restanti bancarelle intralciavano il passaggio pedonale sui marciapiedi e due addirittura ricadevano nel percorso per non vedenti della stazione di Acilia: sono state posizionate sulla parte opposta dello stesso piazzale. Per evitare il fenomeno dei furgoni in doppia fila abbiamo anche predisposto soste a pagamento riservate a carico e scarico merci, oltre che al posteggio dei mezzi durante l’attività di vendita.

Andiamo avanti per garantire sicurezza, decoro e tutela dell’offerta commerciale, a beneficio di cittadini e operatori.